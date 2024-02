Euronext verslaat verwachtingen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het vierde kwartaal van 2023 de verwachtingen verslagen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de beursuitbater.

"In 2023 bereikte Euronext een recordomzet en -inkomsten van bijna 1,5 miljard euro", zei topman Stéphane Boujnah.

Euronext boekte afgelopen kwartaal een omzet van 374,1 miljoen euro, waar de analistenconsensus rekende op 370 miljoen euro.

In het vierde kwartaal van 2022 kwam er een omzet van 347 miljoen euro in de boeken en in het derde kwartaal van 2023 behaalde Euronext een omzet van 360,2 miljoen euro.

De omzet uit effectenhandel kwam uit op 124,5 miljoen euro en die uit nieuwe beursnoteringen op 56,2 miljoen euro, ten opzichte van respectievelijk 116,3 en 53,5 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022. In het derde kwartaal van 2023 kwam de omzet uit effectenhandel uit op ruim 118 miljoen euro en die uit nieuwe beursnoteringen op circa 55 miljoen euro.

De markt rekende voor het vierde kwartaal op een omzet uit effectenhandel van 123 miljoen euro en een opbrengst uit nieuwe beursnoteringen van 55 miljoen euro.

Volgens ING wist Euronext in november te profiteren van de handel in obligaties. Die steeg op jaarbasis van 22,1 naar 30,6 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA kwam in het vierde kwartaal uit op 216,3 miljoen euro, van 187,9 miljoen euro een jaar eerder en 214 miljoen euro in het derde kwartaal. De marge verbeterde op jaarbasis van 54,1 naar 57,8 procent. In het derde kwartaal kwam de marge uit op 59,3 procent.

Analisten rekenden op een aangepaste EBITDA van 209 miljoen euro en een marge van 56,5 procent.

Onder de streep rekende de consensus voor het vierde kwartaal op een nettowinst van 114 miljoen euro, van bijna 167 miljoen euro in de drie maanden ervoor. Toen kon Euronext profiteren van de opbrengst van de verkoop van het belang in LCH Group.

In het vierde kwartaal kwam er daadwerkelijk een nettowinst van 130,6 miljoen euro in de boeken, van ruim 99 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

De onderliggende operationele kosten stegen van circa 154 miljoen euro in het derde kwartaal naar bijna 158 miljoen euro in de laatste drie maanden van 2023. Voor het vierde kwartaal ging de analistenconsensus uit van onderliggende operationele kosten van 161 miljoen euro.

In heel 2023 behaalde Euronext een omzet van 1,47 miljard euro en een aangepaste EBITDA van circa 865 miljoen euro, met een marge van 58,6 procent. Dat betekende een fractionele margedaling op jaarbasis. De kosten liepen op jaarbasis licht op, naar 610 miljoen euro, wat beter was dan de 618 miljoen euro waar Euronext zelf op rekende.

Euronext zal over 2023 een dividend uitkeren van 2,48 euro per aandeel, een stijging van krap 12 procent ten opzichte van de uitkering over 2022.

Outlook

In 2024 zal Euronext de focus blijven houden op de kosten en verwacht het bedrijf dat besparingen en synergieën de inflatie en de kostenstijging in 2023 zullen compenseren.

Als gevolg hiervan verwacht Euronext dat de onderliggende kosten in 2024 ongeveer 625 miljoen euro zullen bedragen, inclusief ongeveer 10 miljoen euro voor de financiering van groeiprojecten en exclusief de mogelijke impact van de wisselkoersen gedurende het jaar.

De analistenconsensus gaat uit van 613 miljoen euro.

Voor heel 2024 rekenen analisten verder op een omzet van 1,6 miljard euro, van een verwachte 1,47 miljard euro in 2023.

De aangepaste EBITDA moet dit jaar volgens de analisten uitkomen op 946 miljoen euro en de bijbehorende marge op 60,7 procent, van een verwachte 857 miljoen euro in 2023, met een marge van 58,3 procent.

Het aandeel sloot donderdag 1,5 procent hoger op 80,45 euro.