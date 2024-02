Reuters: NN in gesprek over levensverzekeringen Achmea Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NN Group is in gesprek met Achmea over een verkoop van de levensverzekeringentak van de niet-beursgenoteerde verzekeraar. Dit meldde persbureau Reuters donderdagmiddag op basis van vier bronnen. Ook zou Achmea gesprekken voeren met andere partijen, waaronder Athora, dat net als NN al actief is in Nederland. NN en Athora werkten in 2020 samen bij de overname van Vivat, waarna zij de buit verdeelden. Enkele dagen terug meldde Achmea al dat het de opties voor de portefeuilles van Achmea Pensioen & Levensverzekeringen verkend. Vooral voor de portefeuille met verzekeringen die niet meer actief worden verkocht, "is het van belang om te blijven zoeken naar manieren om zo efficiënt mogelijk te werken". De verzekeraar zei daarbij zowel interne als externe opties te bekijken. Zakenbank JPMorgan zou volgens het Financieele Dagblad zijn ingeschakeld om de mogelijkheden in kaart te brengen. De krant noemde eerder deze week als mogelijke kopers Athora, NN Group en de Lifetri Groep. Een andere optie dan verkoop is volgens het FD de herverzekering van de polissen voor een aantal jaar. Bron: ABM Financial News

