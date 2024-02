Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor Heineken verlaagd van 115,00 naar 110,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. De analisten van de Jefferies wezen erop dat Heineken zich in een vroeg stadium van een meerjarig programma bevindt, dat is ontworpen om superieure en winstgevende groei te realiseren. Bijzondere, veelal boekhoudkundige posten, leiden het verhaal hier nog van af, aldus Jefferies. De bank gelooft echter in de vooruitzichten op middellange termijn, waarin omzetgroei zich vertaalt in winstgroei. En hoe meer dit zichtbaar wordt, hoe meer de aandelenkoers hiervan profiteert, denken de analisten. Jefferies ziet Heineken in staat om de volumes te laten groeien, te danken aan de blootstelling aan de belangrijke biermarkten in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Maar ook de EBIT zal volgens Jefferies groeien. Daarbij helpen onder meer kostenbesparingen, die voor dit jaar op 500 miljoen euro worden getaxeerd. "Een operationele hefboom en gunstigere inkoopkosten zullen de EBIT-groei stimuleren", aldus de bank. Het aandeel Heineken noteerde donderdag 0,4 procent hoger op 87,46 euro. Bron: ABM Financial News

