Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Adyen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.100 naar 1.400 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Michael Roeg. "De cijfers over de tweede helft van 2023 hebben het herstel van het vertrouwen vervolmaakt", aldus Roeg, die na de cijfers zijn taxaties verhoogde. "Het startpunt hiervoor ligt circa 10 procent hoger." Ook wees Roeg op de groeicijfers van sectorgenoten die al langer bestaan. "Die laten consistent een hoge enkelcijferige groei zien, en dat zou ook haalbaar moeten zijn voor Adyen op de lange termijn", meent Roeg. Het aandeel Adyen steeg donderdag 0,6 procent naar 1.455,60 euro. Bron: ABM Financial News

