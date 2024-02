DSM-Firmenich haalt eigen outlook en splitst Animal Nutrition & Health af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich heeft in 2023 de eigen outlook gehaald en kondigde tevens de afsplitsing van de divisie Animal Nutrition & Health aan. Dit bleek donderdag uit de cijfers die het bedrijf voorbeurs publiceerde. In het afgelopen boekjaar behaalde DSM-Firmenich een 7 procent lagere omzet van 12,3 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 1,78 miljard euro. Dit leverde een marge op van 14,4 procent. De aangepaste kernwinst bedroeg 555 miljoen euro, grofweg een halvering van de winst in 2022. DSM-Firmenich zei zelf eind oktober voor het hele boekjaar te rekenen op een aangepaste EBITDA van circa 1,8 miljard euro, rekening houdend met een negatieve impact van de vitamineprijzen van circa 500 miljoen euro en een negatief wisselkoerseffect van ongeveer 90 miljoen euro. Aanvankelijk rekende het bedrijf nog op een bedrag van 1,8 tot 1,9 miljard euro, maar eind oktober werd deze outlook verlaagd naar de onderkant van de bandbreedte. Analisten die bijdroegen aan de consensus van Vara Research mikten op een aangepaste EBITDA van 1,77 miljard euro, bij een omzet van 12,26 miljard euro. Het vierde kwartaal droeg 3,11 miljard euro aan de omzet bij en de aangepaste EBITDA was 439 miljoen euro. De analisten rekenden op een aangepaste EBITDA van 433 miljoen euro, bij een omzet van 3,06 miljard euro. Dividend DSM-Firmenich heeft besloten om aandeelhouders een dividend voor te stellen van 2,50 euro per aandeel. Afsplitsing Verder kondigde DSM-Firmenich de afsplitsing van de divisie Animal Nutrition & Health aan. Dit zal in de loop van 2025 gebeuren. Door de afsplitsing denkt DSM-Firmenich "beter een superieure door innovatie gedreven groei te kunnen aanjagen". Verder betekent dit dat het bedrijf minder blootstelling krijgt aan de volatiele vitamine-activiteiten. Ook wordt het bedrijf zo minder kapitaalintensief. "Wij denken dat Animal Nutrition & Health het beste presteert onder een andere eigendomsstructuur", zei CEO Dimitri de Vreeze van DSM-Firmenich donderdag. DSM-Firmenich is het resultaat van een fusie van het Nederlandse DSM en het Zwitserse Firmenich. Het fusiebedrijf is actief in voeding, gezondheid en verzorging. Outlook In 2024 denkt DSM-Firmenich 200 miljoen euro aan extra aangepaste EBITDA te realiseren door synergievoordelen en het transformatieproces bij de vitaminetak. Dat zou dan een aangepaste EBITDA van minimaal 1,9 miljard euro moeten opleveren. Bron: ABM Financial News

