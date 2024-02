Eerste aandeleninkoop Uber goedgekeurd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De board van Uber heeft woensdag ingestemd met de inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 7 miljard dollar. Dit maakte Uber vanmiddag bekend. Het gaat om het eerste inkoopprogramma ooit van het bedrijf "en is een teken van vertrouwen in het sterke financiële momentum van het bedrijf", aldus Uber. De nettowinst van Uber steeg afgelopen kwartaal van 595 miljoen naar 1,4 miljard dollar, zo meldde het bedrijf eerder deze maand al. Het aandeel Uber lijkt woensdag 4,4 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

