'Resultaat OCI schiet tekort'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft een teleurstellend EBITDA-resultaat geboekt in het vierde kwartaal van 2023. Dit oordeelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. Het aangepaste EBITDA-resultaat kwam met 310 miljoen dollar circa 15 procent lager uit dan de 367 miljoen dollar waar Jefferies op mikte. Wel werd de consensusverwachting met 3 procent overtroffen, merkten de analisten op. OCI verwacht dit jaar 3 miljard dollar aan aandeelhouders uit te keren, in lijn met de verwachtingen van Jefferies, na financiering van het Texas Blue-project. Het reguliere dividend wordt wel tijdelijk opgeschort. Jefferies heeft een Houden advies op OCI met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 27,09 euro. Bron: ABM Financial News

