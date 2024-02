Beursblik: margedruk bij laadpalen Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) De jaarcijfers van Alfen wezen op meer margedruk bij de oplaadpalen in het tweede halfjaar, goedgemaakt door hogere marges op de slimme netwerken. Dat stelde Jefferies dinsdagavond in een eerste reactie op de resultaten. Het EBITDA-resultaat viel toch mee door de sterker dan verwachte omzetgroei. Bij EV Charging viel de omzet iets tegen, hoewel er sprake was van herstel ten opzichte van het derde kwartaal, stelde analist David Kerstens. De omzettegenvaller werd ruimschoots goedgemaakt door een meevallende omzet bij Smart Grids. Outlook Het doel van Alfen om in 2024 de EBITDA-marge te verbeteren kan volgens Kerstens worden afgezet tegen de gemiddelde verwachting van analisten dat die verbetering 170 basispunten zal zijn. Alfen rekent inmiddels nog op 15 procent groei bij EV Charging in 2024, in plaats van eerder 15 tot 20 procent. Met de groei-indicaties voor Smart Grids en Energy Storage komt Jefferies uit op een jaaromzet van 630 miljoen euro, 5 miljoen euro onder de consensus. Jefferies heeft een Houden advies en koersdoel van 50,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 57,30 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.