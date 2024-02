AEX onderuit na tegenvallende inflatiedata

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag aardig gedaald, na tegenvallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De AEX leverde 1,4 procent in op een slot van 842,62 punten, waarbij vooral techaandelen de gebeten hond waren, ook door winstwaarschuwingen in de sector.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in januari met 3,1 procent op jaarbasis, tegen 3,4 procent een maand eerder. Economen hadden echter verwacht dat de inflatie zou dalen tot 2,9 procent. De kerninflatie, die is gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg net als in december 3,9 procent op jaarbasis. Er werd door economen gerekend op een afkoeling tot 3,7 procent.

De data over het geheel genomen waren "ontegenzeggelijk teleurstellend", zei econoom James Knightley van ING.

Dat de inflatie minder hard is afgekoeld dan verwacht, "is een signaal voor de Federal Reserve dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie daalt naar de gewenste 2 procent", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. Volgens de analist zit de pijn vooral in de kosten voor diensten zonder woonkosten, zoals bijvoorbeeld de kapper, die in januari uitkwamen op 3,6 procent tegen 3,4 procent een maand eerder. "Dit cijfer is een belangrijke parameter voor de Fed", volgens Marey.

"De markt moet meer geduld hebben voor een renteverlaging", concludeerde de marktanalist van Rabobank.

Inmiddels gaat ruim 60 procent van de markt niet langer uit van een renteverlaging in mei, terwijl een verlaging in maart al vrijwel helemaal is uitgesloten. Een ruime meerderheid van bijna 80 procent rekent volgens de FedWatch Tool van CME nu op de eerste renteverlaging in juni.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na de inflatiecijfers naar 4,27 procent en de euro/dollar daalde met een half procent tot 1,0718.

WTI-olie werd iets duurder op ruim 77 dollar per vat. Oliekartel OPEC liet de verwachtingen voor de vraag en productie in 2024 en 2025 ongewijzigd in zijn maandrapport.

Stijgers en dalers

Halfgeleideraandelen stonden dinsdag flink onder druk, nadat de Amerikaanse chipmaker GlobalFoundries met een tegenvallende outlook kwam. Ook het Duitse Siltronic kwam met een magere outlook en verlaagde bovendien het dividend. ASML en ASMI daalden ruim 3 procent en Besi bijna 4 procent.

Adyen, de afgelopen dagen nog blikvanger in positieve zin, zag dinsdag ruim 4 procent aan beurswaarde verdampen. ArcelorMittal daalde net iets harder.

Randstad daalde meer dan een procent na het bekendmaken van cijfers. In het vierde kwartaal bleef de omzet achter, maar kwam de onderliggende EBITA wel conform de verwachting uit. Het uitzendbedrijf kwam niet met een concrete outlook, maar waarschuwde wel voor de vooruitzichten. Verder wezen analisten op het "genereuze" dividend dat Randstad voorstelt.

De winsten bleven beperkt tot minder dan een half procent voor ASR, Unilever en NN Group.

In de AMX wist alleen Alfen te stijgen, met een plus van ruim een procent. De fabrikant van laadpalen komt dinsdagavond met cijfers.

Just Eat Takeaway was maandag nog de grootste stijger in de Midkap, maar leverde die winst dinsdag weer in. Op het slot verloor het aandeel bijna 7 procent. InPost daalde circa 3 procent en AMG dik 3,5 procent.

Air France-KLM verloor zo'n 2,5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een verkoopadvies van Redburn voor Air France-KLM.

In de AScX was Kendrion dinsdag de enige stijger, met een winst van rond een procent.

BAM, dat later in de week de boeken opent, verloor 5 procent. Pharming leverde bijna 7 procent in. Wereldhave verloor na het openen van de boeken ruim 4 procent. Het vastgoedbedrijf haalde afgelopen jaar de eigen outlook en rekent voor 2024 op een iets hoger resultaat. Analisten spraken van solide resultaten.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam ruim een procent in het rood.