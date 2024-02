Coca-Cola voldoet aan eigen verwachting

(ABM FN-Dow Jones) Coca-Cola heeft in 2023 aan de eigen verwachtingen voldaan, waarbij de omzet zelfs nog iets harder steeg dan gedacht. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse dranken- en snackproducent.

Vooraf rekende Coca-Cola op een autonome omzetgroei van 10 tot 11 procent. In werkelijkheid steeg de omzet op autonome basis zelfs met 12 procent naar 45,8 miljard dollar.

De valutaire tegenwind die het bedrijf voorspelde, van circa 4 procent, kwam ook uit op 4 procent.

De winst per aandeel, bij constante wisselkoersen, steeg in 2023 met 13 procent naar 2,47 dollar, waar Coca-Cola vooraf rekende op een stijging van 13 tot 14 procent.

Ondanks de hoge inflatie van de afgelopen twee jaar lijkt de drankgigant erin te slagen het grootste deel van de stijgende kosten door te berekenen aan de consument zonder veel omzet te verliezen.

De prijs/mix steeg afgelopen jaar met 10 procent en de volumes met 2 procent.

Vierde kwartaal

In het vierde kwartaal daalde de nettowinst van Coca-Cola licht, van 2 miljard dollar of 0,47 dollar per aandeel tot 1,97 miljard of 0,46 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel van 0,49 dollar was gelijk aan wat analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden.

De omzet verbeterde op jaarbasis met 7 procent naar 10,8 miljard dollar. Hier rekende de markt op 10,7 miljard dollar.

Coca-Cola zag afgelopen kwartaal de wereldwijde volumes met 2 procent stijgen, terwijl de prijs/mix met 9 procent toenam. Dit was gelijk aan het derde kwartaal.

Outlook

Voor 2024 rekent Coca-Cola op een autonome omzetgroei van 6 tot 7 procent, met een valutaire tegenwind van 2 tot 3 procent.

De winst per aandeel bij constante wisselkoersen moet dit jaar met 8 tot 10 procent stijgen en de aangepaste winst met 4 tot 5 procent. Hier rekenen analisten op een groei van 4,5 procent naar 2,81 dollar per aandeel.

In het eerste kwartaal rekent Coca-Cola op een valutaire tegenwind van 4 procent op de omzet en van 8 procent op de aangepaste winst per aandeel.

Het aandeel Coca-Cola noteerde dinsdag in de voorbeurshandel 0,7 procent in de plus.