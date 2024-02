JPMorgan verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft dinsdag het koersdoel voor OCI verhoogd van 24,00 naar 27,00, met handhaving van het Neutraal advies. Dit bleek uit een rapport van de bank in aanloop naar de cijfers die woensdagochtend voorbeurs worden gepubliceerd. Het bedrijf zal IFCo en Fertiglobe waarschijnlijk als beëindigde activiteiten rapporteren, nu deze zijn verkocht en in 2024 worden overgedragen. Het vergelijken van de resultaten met de consensus kan op die dag dus enigszins rommelig zijn, waarschuwde JPMorgan. De analisten van de zakenbank verwachten dat van de verkoopopbrengsten van IFCo en Fertiglobe meer dan 2,2 miljard dollar of meer dan 10,00 euro per aandeel aan contanten aan aandeelhouders kan worden teruggegeven. Dat is ook de primaire reden voor de koersdoelverhoging. Volgens de Amerikaanse bank zal de markt woensdag naast deze uitkering vooral letten op eventuele updates over de strategie voor de middellangetermijn en welke doelstellingen hierbij horen. JPMorgan houdt er rekening mee dat OCI zich ten doel stelt om een belangrijke speler te worden op de markten voor ammoniak en methanol met een laag koolstofgehalte. Dit zal naar verwachting op de middellange tot lange termijn een sterke groei opleveren, onder meer door nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld als scheepsbrandstof. Op geconsolideerde basis schatten de analisten van JPMorgan de aangepaste EBITDA van OCI in het vierde kwartaal van 2023 op 328 miljoen dollar, een daling van 51 procent op jaarbasis en 16 procent onder de Bloomberg-consensus. Voor de overgebleven activiteiten was de aangepaste EBITDA volgens de bank vermoedelijk 74 miljoen dollar.



Dat was nog een verlies van 18 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2022. Tussen 2024 en 2026 zal deze aangepaste EBITDA volgens JPMorgan flink stijgen, tot 428 miljoen dollar in 2026. Dan schat de bank de vrije kasstroom op 274 miljoen dollar. Het aandeel OCI steeg dinsdag met een half procent naar 27,42 euro. info@abmfn.nl

