SBM Offshore nomineert Patrick jager als commissaris

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore wil Patrick Jager benoemen als lid van de raad van commissarissen tijdens de aanstaande jaarvergadering op 12 april. Dit meldde de oliedienstverlener maandagavond. Commissaris Jaap van Wiechen bereikt op die datum het einde van zijn eerste vierjarige termijn, maar ambieert geen herbenoeming, aldus SBM Offshore. Jager is momenteel bestuurder bij HAL Investments, net als Van Wiechen. Bron: ABM Financial News

