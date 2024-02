Futures voorspellen terughoudende opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een terughoudende opening tegemoet, met een bescheiden verlies voor de futures op de S&P 500.

Vrijdag sloot de S&P 500 voor het eerst ooit boven de 5.000 punten, terwijl de Nasdaq de 16.000 punten naderde.

"Deze prestaties markeerden de vijfde opeenvolgende week van winst voor de drie belangrijkste indexen", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, die verder wees op een sterk cijferseizoen.

Op twee derde van het winstseizoen voor het vierde kwartaal heeft 76 procent van de bedrijven de winstverwachtingen overtroffen, volgens analisten van Jefferies.

Later deze week openen onder meer Coca-Cola, Lyft, Robinhood Markets, Kraft Heinz, Cisco, Deere en Doordash de boeken.

Het is maandag rustig op macro-economisch vlak. Dinsdag verschijnen Amerikaanse inflatiecijfers over de maand januari. Verwacht wordt een stabiel inflatieniveau van 3,4 procent en een kerninflatie die is afgekoeld van 3,9 procent in december tot 3,7 procent afgelopen maand.

"De hardnekkige inflatie en de sterke toename van de werkgelegenheid...hebben de Federal Reserve ertoe gebracht een renteverlaging in maart zo goed als uit te sluiten, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik op de data.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag stabiel op 4,17 procent. De euro/dollar handelde rond lunchtijd op 1,0777. WTI-olie werd iets goedkoper, na een stijging van ruim 6 procent in de afgelopen week. De spanningen in het Midden-Oosten blijven de grootste drijfveer voor de oliemarkten.

Bedrijfsnieuws

Oprichter Jeff Bezos van Amazon heeft op 7 en 8 februari circa 12 miljoen aandelen Amazon verkocht, goed voor een opbrengst van circa 2 miljard dollar. Dit bleek uit een document dat is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Bezos verkocht de aandelen voor gemiddeld 170,21 dollar per stuk. Het was voor het eerst in ruim twee jaar dat Bezos aandelen in het bedrijf verkocht. Het aandeel steeg maandag licht in de voorbeurshandel.

Cisco is van plan om duizenden banen te schrappen als onderdeel van een herstructurering waarmee het bedrijf zich meer wil gaan richten op snelgroeiende markten. Dit meldde persbureau Reuters vrijdagavond op basis van uitspraken van ingewijden. Het aandeel noteerde maandag in de voorbeurshandel nagenoeg onveranderd. Cisco komt woensdag na het slot op Wall Street met kwartaalcijfers.

Diamondback Energy kondigde maandag de fusie aan met Endeavor Energy Resources, waarmee een olie- en gasreus van 50 miljard dollar ontstaat. Diamondback betaalt ongeveer 8 miljard dollar in contanten en 117,3 miljoen gewone aandelen voor Endeavor Energy, waardoor het bedrijf gewaardeerd wordt op ongeveer 26 miljard dollar, inclusief schulden. In de voorbeurshandel steeg het aandeel Diamondback circa een procent.

Slotstanden

De S&P 500 sloot vrijdag 0,6 procent hoger op 5.026,61 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 15.990,66 punten. De Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.671,69 punten.