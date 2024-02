Valuta: dollarzwakte lijkt voorbarig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar zal waarschijnlijk weinig bewegen tot het Amerikaanse inflatiecijfer dinsdagmiddag. Dit verwacht DZ Bank Research. De euro/dollar noteerde maandag 0,2 procent lager op 1,0775. Het Amerikaanse inflatiecijfer kan meer duiding geven voor de verwachte rentestappen van de Federal Reserve dit jaar. De dollar zou in de nabije toekomst goed overeind kunnen blijven, dankzij een vertragende groei van de wereldeconomie en de rendementen op Amerikaanse staatsleningen die nog steeds hoog zijn. Dat stellen analisten van NatWest Markets maandag. Ze waarschuwen dat de recente zwakte van de dollar voorbarig lijkt, gezien de achtergrond van de wereldeconomie. In het tweede kwartaal kan de dollar volgens hen wel verzwakken, als het moment nadert waarop de Fed zal beginnen met het verlagen van de rente. Volgens analisten van Morgan Stanley hangen de bewegingen van de dollar nauw samen met de veilingen van tienjarige en dertigjarige Amerikaanse staatsleningen. Dit zou blijken uit een analyse van recente veilingen. De samenhang is vooral duidelijk zichtbaar bij de uitgifte van nieuwe leningen. Vorige week was de dollar vrijwel stabiel ten opzichte van andere grote munten, met een beperkte stijging van 0,1 procent. Over de afgelopen zes weken werd de dollar 2,73 procent meer waard. Analisten van Bank of America waarschuwden vrijdag dat een dalende inflatie en een sterke economie geen houdbare combinatie is en dat de aanpassing "waarschijnlijk niet soepel zal zijn voor alle markten." Economisch nieuws is maandag dun gezaaid. Later in de week volgen meer rapporten over de Amerikaanse economie. Bron: ABM Financial News

