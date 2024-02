AEX blijft winsten uitbreiden Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist maandag nog iets aan toe te voegen aan de nieuwe recordstand waarop de AEX afgelopen vrijdag sloot. Rond de klok van half elf steeg de AEX met 0,2 procent naar 853,27 punten. Veel nieuws was er niet vanochtend, hetgeen later in de week anders wordt met onder meer de Amerikaanse inflatie en een nieuwe golf van kwartaalcijfers. "De meeste beleggers zijn te voorzichtig geweest en moeten nu alsnog aandelen bijkopen om de rally niet te missen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Hij merkte op dat de S&P afgelopen week voor het eerst boven de 5.000 punten sloot. "Veel professionele beleggers zijn nog steeds onderwogen of hebben op zijn best een neutrale positie in aandelen. Vrijwel niemand heeft een actieve overweging. Dit vergroot de kans op een voortzetting van de rally zodra er uiteindelijk toch bijgekocht gaat worden", voorziet Wiersma. De euro/dollar handelde maandag iets lager op 1,0773 en olie werd ruim een half procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX was het opnieuw Adyen dat aan kop ging, met een koerswinst van 2,1 procent. UBS verhoogde het koersdoel voor de betaalspecialist naar 1.700 euro. De banken deden het maandag ook goed met ABN AMRO dat 1,7 procent steeg en ING dat 1,1 procent won. ASMI en Besi leverden 0,8 en 0,9 procent in. ASMI ziet topman Benjamin Loh vertrekken in mei bij de jaarvergadering. Hij wordt opgevolgd door de CTO. In de Midkap vielen Alfen en Just Eat Takeaway op met winsten van 7,5 en 6,8 procent. Just Eat verlengde het sponsorcontract met de UEFA en ontving een kleine koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Inpost was in de AMX de grootste daler met een verlies van 1,1 procent. Bij de smallcaps ging Vivoryon 8,1 procent hoger en won Ebusco 4,0 procent. Accsys daalde met bijna een procent. Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg nog eens 12,4 procent en Lavide won 8,7 procent. Accountant GCP Auditors kreeg op 8 februari van de AFM bericht dat de registratie verleend is. GCP is de nieuwe accountant van Lavide. NX Filtration en MotorK daalden 7,8 en 9,9 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.