ING: vertrek CEO ASMI verrast

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aangekondigde vertrek van CEO Benjamin Loh bij ASMI na de jaarvergadering is enigszins verrassend, omdat Loh pas sinds 2020 de topman was. Dit stelde ING maandag in een rapport. Loh heeft volgens ING sterke resultaten neergezet, door ASMI te veranderen van een bedrijf dat vooral gericht was op R&D naar een bedrijf dat ook op verkoop en uitvoering gericht is. Ook deed Loh succesvolle overnames en wist hij de omzet ruim te verdubbelen zonder zichtbare haperingen in de operationele activiteiten, hetgeen volgens analist Marc Hesselink indrukwekkend mag worden genoemd. De keuze voor Chief Technology Officer Hichem M'Saad is volgens ING de meest logische en zal geen grote impact maken op de strategie of activiteiten, verwacht Hesselink. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 650 euro voor ASMI. Het aandeel daalde maandag met 0,9 procent naar 572,60 euro. Bron: ABM Financial News

