Reuters: nieuwe strategie Unilever heeft steun activist Peltz Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Een recent bepaalde strategie om Unilever nieuw leven in te blazen, heeft volgens topman Hein Schumacher de volledige steun van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Dat schreef persbureau Reuters maandag. Andere beleggers zouden sceptisch blijven over de strategieherziening na jaren waarin Unilever achterbleef bij branchegenoten. Miljardair Peltz bouwde een belang op van 1,45 procent via zijn investeringsfonds Trian Partners en heeft sinds juli 2022 een zetel in de raad van commissarissen van Unilever. Unilever-CEO Schumacher wil een systematische marketingstrategie opstellen voor zijn topmerken, waaronder zeepmerk Dove, mayonaise van Hellmann's en roomijs van Ben & Jerry's. Een stroomlijning van het personeelsbestand van 127.000 medewerkers schuwt de Nederlandse topman van Unilever daarbij niet, aldus Reuters. Schumachers voorganger Alan Jope liet de merkenportefeuille van Unilever uitgroeien tot circa 400, waardoor volgens critici de aandacht voor de topmerken verslapte. Ook is er kritiek op Unilevers aandacht voor duurzaamheid, die ten koste zou gaan van de resultaten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.