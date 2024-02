JET verlengt sponsorcontract met UEFA Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft zijn sponsorcontract met de UEFA met drie jaar verlengd. Dit maakte de maaltijdbezorger maandag bekend, zonder financiële details te geven. De samenwerking richt zich op de toernooien Champions League, Europa League en Conference League voor mannen, en geeft de maaltijdbezorger ook sponsorrechten voor de UEFA Super Cup, Futsal Champions League en Youth League. Het sponsorcontract voor vijf competities van het vrouwenvoetbal loopt daarnaast door. Dit contract loopt af in 2025, voegde het bedrijf daaraan toe. Bron: ABM Financial News

