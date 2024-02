FD: Achmea overweegt verkoop levensverzekeringentak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Verzekeraar Achmea zoekt een oplossing voor de dalende inkomsten bij de levensverzekeringentak, Achmea Pensioen en Leven, en overweegt daarbij een verkoop. Dat schrijft het Financieele Dagblad maandag. Zakenbank JPMorgan zou zijn ingeschakeld om de mogelijkheden in kaart te brengen. De verzekeraar zegt zelf dat er meerdere in- en externe opties mogelijk zijn, volgens het FD. De krant noemt als mogelijke kopers Athora, NN Group en de Lifetri Groep. Een andere optie dan verkoop is de herverzekering van de polissen voor een aantal jaar. De aflossing van een lening van de Rabobank geeft Achmea ruimte om strategische stappen te zetten, volgens het FD. De invoering van nieuwe regels voor levensverzekeringen met gegarandeerde uitkeringen in 2016 betekende dat verzekeraars hoge kapitaalbuffers moeten aanhouden voor die garanties. Dit maakte zulke verzekeringen minder aantrekkelijk voor het dividendrendement en leidde tot een consolidatieslag onder de Nederlandse verzekeraars. Achmea heeft nog ruim 800.000 polissen met een buffervermogen van ongeveer 3 miljard euro. De verzekeraar is sinds enkele weken in gesprek met claimclubs over een extra compensatie in het Woekerpolis-dossier, zoals die eerder werd getroffen door ASR en NN Group. Die kwestie zal vermoedelijk eerst moeten worden afgehandeld, voordat Achmea een knoop doorhakt. Update: om informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

