Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Adyen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft vrijdag het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.500 naar 1.800 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank naar aanleiding van de kwartaalcijfers van de betaalspecialist afgelopen week. De zakenbank wijst erop dat Adyen het vertrouwen van beleggers aan het terugwinnen is. Het management gaf een zelfverzekerde boodschap over de stijging van het aantal klanten, de concurrentiepositie en de operationele hefboom, maar blijft voorzichtig over de vooruitzichten voor 2024 vanwege de stevige concurrentie in de markt. Ook wil Adyen volgens de bank "de verwachtingen managen". De analisten van de bank zijn van mening dat Adyen goed gepositioneerd is om marktaandeel te winnen in de wereldwijde e-commercemarkt en tegelijkertijd weet uit te breiden in Platform en in fysieke winkels. Dit levert "zicht op ongekende groeikansen op de middellange termijn" op volgens de bank. De omzet zal tussen 2023 en 2026 jaarlijks met gemiddeld 23 procent groeien en de EBITDA met 29 procent, denkt Bank of America. De analisten houden vertrouwen in de groeiaanjagers van Adyen. Zo zullen bestaande klanten blijven groeien en nieuwe zich melden. Tenslotte wezen de analisten op de diversificatie die Adyen doorvoert. Zo stegen de volumes in fysieke winkels bijvoorbeeld met 42 procent in 2023. Bron: ABM Financial News

