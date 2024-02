Beursblik: Adyen weer onmisbaar in beleggingsportefeuille Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays noemt de omzetgroei van Adyen in het vierde kwartaal "de optimale uitkomst", in combinatie met een significant hoger dan verwachte EBITDA. Dat stelde de Britse bank donderdag in een analistenrapport. De jaarlijkse rentebaten van meer dan 300 miljoen euro bevestigen de analyse van de Barclays-analisten dat de onderliggende cash op een hoger niveau ligt. Met deze resultaten keert Adyen snel terug naar "aandelen die je moet hebben" in de beleggingsportefeuille, concludeerde de bank. De analisten merkten op dat het totale betaalvolume in het vierde kwartaal van 301 miljard euro niet alleen 12 procent hoger was dan verwacht, maar ook een duidelijke versnelling betekende ten opzichte van het voorgaande kwartaal, van circa 26 procent naar circa 38 procent groei, gerekend tegen constante wisselkoersen. Daarbij groeide Digital het sterkst, met 45 procent, tegen 21 procent in het derde kwartaal. Dat was te danken aan een flinke uitbreiding bij een bestaande klant, lichtte Adyen toe. Voor Platform was de volumeverbetering bescheidener, van 15 procent in het derde naar 22 procent in het vierde kwartaal, maar hier was de groei in de eerste helft van het jaar vrijwel geheel stilgevallen, met slechts 3 procent. Zonder de volumes van eBay zou de groei hier overigens zelf 100 procent zijn geweest, tegen 120 procent in het derde kwartaal. Barclays concludeerde dat sterke volumegroei bij bestaande klanten, nieuwe klanten en een duidelijke versnelling bij de software-as-a-service-platforms bijdroegen aan deze groei en de analisten denken dat de positieve beweging verder kan doorzetten. Beleggers spreken dit donderdag niet tegen. Het aandeel Adyen steeg 22,2 procent tot 1.446,40 euro. De bank heeft een Overwogen advies op het aandeel met een koersdoel van 1.300 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.