ARM verhoogt verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel ARM lijkt donderdag bijna 25 procent hoger van start te gaan, na cijfers op woensdagavond, die ook een outlookverhoging bevatten. De omzet steeg afgelopen kwartaal naar 824 miljoen dollar, wat ruim boven de outlook van 720 tot 800 miljoen dollar was. Voor het lopende kwartaal rekent ARM op een verdere omzetgroei naar 850 tot 900 miljoen dollar. Op basis van de kwartaalcijfers besloot ARM om de outlook voor het hele jaar te verhogen. Rekende het aanvankelijk nog op een jaaromzet van 2,960 tot 3,080 miljard dollar, inmiddels denkt ARM uit te komen tussen 3,155 en 3,205 miljard dollar. Dat zou een winst moeten opleveren van 1,20 tot 1,24 dollar per aandeel. De oude winstverwachting stond op 1,00 tot 1,10 dollar. Volgens FactSet rekenden analisten tot dusverre gemiddeld op een jaaromzet van 3,015 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,06 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.