Fors verlies voor ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal van 2023 een fors verlies geleden als gevolg van afschrijvingen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de staalgigant.

Het nettoverlies bedroeg afgelopen kwartaal 3,0 miljard dollar, na een winst van 261 miljoen dollar over het vierde kwartaal van 2022 en 929 miljoen dollar in het derde kwartaal vorig jaar.

ArcelorMittal schreef op de investeringen in Acciaierie d'Italia volledig af. Die stonden op circa 1,4 miljard dollar. Deze afschrijving waren niet meegenomen in de consensus. Op Kazachstan werd 2,4 miljard dollar afgeschreven. De verkoop van de activiteiten in Kazachstan waren wel meegenomen in de analistenconsensus.

Aangepast voor bijzondere posten verdiende ArcelorMittal afgelopen kwartaal 982 miljoen dollar.

ArcelorMittal boekte een omzet van 14,6 miljard dollar. Dat is minder dan de 16,9 miljard dollar aan omzet in het vierde kwartaal 2022 en ook minder dan de 16,6 miljard dollar over het derde kwartaal van 2023.

De EBITDA kwam in het vierde kwartaal van dit jaar uit op 1,27 miljard dollar tegen 1,26 miljard dollar over het vierde kwartaal een jaar eerder en 1,87 miljard dollar in het derde kwartaal van het vorige jaar.

Analisten rekenden gemiddeld op een EBITDA voor het vierde kwartaal van 1,20 miljard dollar. Verder hielden zij voor het laatste kwartaal van 2023 rekening met een nettoverlies van 1,65 miljard dollar.

De nettoschuld steeg daarnaast ten opzichte van eind 2022 van 2,2 miljard dollar naar 2,9 miljard dollar per eind december 2023.

Aandeleninkoop

In 2023 kocht de onderneming 45,4 miljoen eigen aandelen in. Sinds september 2020 is het aantal uitstaande aandelen ArcelorMittal met 33 procent gedaald.

Dividend

ArcelorMittal stelde donderdag een dividend voor van 0,50 dollar per aandeel. Over 2022 lag het dividend op 0,44 dollar per aandeel.

Outlook

Het staalconcern zei donderdag tot eind 2026 1,8 miljard dollar aan EBITDA te willen toevoegen. In 2024 staat een aantal nieuwe projecten op stapel, waaronder die in Brazilië.