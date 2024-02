Media: groep grote beleggers eist half miljard van ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een groep van meer dan 150 institutionele beleggers eist een schadevergoeding van 500 miljoen euro van ING vanwege het witwasschandaal bij de bank. Dit meldde het Financieele Dagblad woensdag op basis van de ingeziene dagvaarding. De financiering van de rechtszaak komt van de Amerikaanse procesfinancier DRRT. Tegen het FD zei ING het niet eens te zijn met de beschuldigingen en zich te verdedigen tegen de claims. Wie de groep ontevreden beleggers is die schadevergoeding eist, is niet duidelijk. Ze willen zich volgens de krant niet bekendmaken, omdat ze ING ook in het zakelijke verkeer tegenkomen. Het zou gaan om banken, verzekeraars en vermogensbeheerders uit Europa en de VS. ING schikte de affaire voor 775 miljoen euro met het Nederlandse OM. Bron: ABM Financial News

