Winstgevendheid Flow Traders onder druk

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het vierde kwartaal van 2023 lagere handelsvolumes geboekt dan een jaar eerder, terwijl de volatiliteit van de ETP-handel sterk daalde, wat de winstgevendheid waarschijnlijk onder druk heeft gezet. Dit is de verwachting van de flitshandelaar zelf, die in januari al met een update over de markt kwam.

De handelsvolumes verbeterden in het vierde kwartaal van 2023 licht ten opzichte van het zomerkwartaal, dat zoals gebruikelijk relatief rustig verliep, maar bleven wel lager dan een jaar eerder, zei Flow Traders destijds.

Ook de volatiliteit, die een belangrijk aanjager is voor de winstgevendheid, bleef laag, waarschuwde Flow Traders in januari. Een korte piek in oktober werd tenietgedaan door een zeer rustige beurs in november en december, volgens het bedrijf.

In oktober noteerde de VIX even rond de 22 punten, om vervolgens richting het einde van 2023 te dalen tot 12,45 punten.

"Omdat de meeste van onze inkomsten komen uit de Europese markt voor ETP's, heeft de daling van de volatiliteit op Europese beurzen een grotere impact op onze resultaten dan de andere regio's", zei Flow Traders toen.

In het derde kwartaal van 2023 kelderde de genormaliseerde winst met 73 procent tot 9,4 miljoen euro. De omzet daalde ook met 39 procent tot 68,0 miljoen euro en de genormaliseerde EBITDA-marge kwam uit op 23 procent.

Het verhandelde volume aan ETPs daalde in het derde kwartaal met 18 procent op jaarbasis. In Europa bedroeg de daling zelfs 28 procent en in de Amerika's 14 procent. In Azië was er 31 procent groei, vooral dankzij herstel in China, maar hier is de handel nog relatief gering in omvang.

Ook de handelsvolumes in vastrentende waarden daalden flink in het derde kwartaal, met 26 procent, en in valuta, crypto en grondstoffen zelfs met 39 procent. Alleen in aandelen was er een kleine groei.

In het vierde kwartaal van 2022 behaalde Flow Traders nog een licht hogere omzet op jaarbasis van 113,9 miljoen euro, terwijl onder de streep toen een licht lagere winst overbleef van 33,6 miljoen euro.

Het verhandelde volume aan ETPs daalde in het vierde kwartaal van 2022 met 3 procent, waarbij in Europa sprake was van een stijging van 1 procent. In de Amerika's daalden de volumes toen met 8 procent. In Azië was er 13 procent groei.

De handelsvolumes in vastrentende waarden stegen in het vierde kwartaal van 2022 met 5 procent, terwijl de handelsvolumes in valuta, crypto en grondstoffen met 9 procent daalden. In aandelen was er een groei van 9 procent in het vierde kwartaal van 2022.

Flow Traders opent donderdag voorbeurs de boeken.