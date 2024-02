UBS: achtergrond nieuwe CFO Just Eat lijkt in orde Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers in Just Eat Takeaway keken reikhalzend uit naar de aankondiging van een nieuwe CFO, die door de maaltijdbezorger in Mayte Oosterveld werd gevonden. Vooral haar achtergrond zal de markt waarderen. Dit stelden analisten van UBS woensdag in een rapport. Beleggers zien graag de nodige veranderingen in de portefeuille van Just Eat Takeaway, met name rondom het Amerikaanse Grubhub. De achtergrond van Oosterveld lijkt in dit opzicht bruikbaar, aldus UBS. JustEat stelde zelf al dat Oostervelds ervaring met fusies & overnames en kapitaalallocatie van hoge waarde voor Just Eat zal zijn. "Haar ervaring in retail zal ook waardevol zijn, gezien de laatste ontwikkelingen bij Just Eat", aldus UBS. Oosterveld komt van de Nederlandse supermarktketen Plus, waar zij eveneens CFO was. Eerder werkte zij voor Goldman Sachs en Ahold Delhaize. UBS heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com. Het aandeel steeg vanochtend met 0,9 procent tot 14,31 euro. Bron: ABM Financial News

