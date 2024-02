ING verlaagt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor AMG verlaagd van 40,00 naar 32,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de bank. Analist Stijn Demeester stelde vast dat er nog steeds geen herstel te zien is in de lithiumprijzen, waardoor ING de EBITDA-ramingen voor 2024 en 2025 met circa 30 procent verlaagde. AMG mikt voor 2024 zelf op een EBITDA van 200 miljoen dollar, maar de bank ziet hier een neerwaarts risico van meer dan 25 procent. Voor 2024 werd door ING de raming met 28 procent verlaagd naar 145 miljoen dollar, voor 2025 met 32 procent naar 225 miljoen dollar. Voor het vierde kwartaal gaat ING uit van een recurrente EBITDA van 46 miljoen dollar, een afname van 15 procent op kwartaalbasis en 56 procent op jaarbasis, voornamelijk door lagere prijzen voor lithium en vanadium. De nadruk bij de cijfers ligt wat ING betreft op de outlook en de operationele updates. AMG noteerde woensdag op een vlak Damrak 1,7 procent lager op 18,74 euro. Op 21 februari komt AMG met kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

