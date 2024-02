Just Eat Takeaway presenteert nieuwe CFO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: JET

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft Mayte Oosterveld voorgesteld als financieel directeur. Dit maakte de maaltijdbezorger woensdagochtend bekend. Oosterveld komt van de Nederlandse supermarktketen Plus, waar zij eveneens CFO was. Eerder werkte zij voor Goldman Sachs en Ahold Delhaize. Oosterveld volgt Brent Wissink op, die in juli vorig jaar aankondigde zijn rol als CFO neer te leggen per mei dit jaar tijdens de jaarvergadering. Bron: ABM Financial News

