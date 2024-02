Eli Lilly krijgt impuls door succes obesitasmedicijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly heeft in het vierde kwartaal een hogere winst en omzet behaald, die ook beter was dan verwacht, onder meer door de veel hoger dan verwachte omzet uit een net gelanceerd obesitasmedicijn. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut. In het vierde kwartaal steeg de nettowinst met 13 procent op jaarbasis, van 1,9 miljard naar bijna 2,2 miljard dollar. Per aandeel kwam de winst uit op 2,42 dollar. De aangepaste winst per aandeel was met 2,49 dollar beter dan de 2,30 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 28 procent op jaarbasis, van 7,3 naar 9,4 miljard dollar. Hier rekende de markt op 8,9 miljard dollar. Eli Lilly zag de volumes afgelopen kwartaal stijgen, vooral te danken aan de groei van medicijnen als Mounjaro, een diabetesbehandeling en Verzenio, een medicijn ter ondersteuning van borstkanker. De opbrengsten uit het obesitasmedicijn Zepbound, dat sinds december verkrijgbaar is, kwamen in het vierde kwartaal uit op bijna 176 miljoen dollar. Dat is 100 miljoen dollar meer dan waarop analisten hadden gerekend. Outlook Voor 2024 rekent Eli Lilly op een omzet van 40,4 tot 41,6 miljard dollar. In 2023 behaalde het bedrijf een omzet van 34,1 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel moet uitkomen tussen 12,20 en 12,70 dollar, van 6,32 dollar afgelopen jaar. Het aandeel Eli Lilly gaat dinsdag een 5 procent hogere opening tegemoet. Bron: ABM Financial News

