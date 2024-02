Forse groei bij MotorK Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MotorK heeft in het vierde kwartaal fors meer omzet geboekt, dankzij solide verkopen. Dat maakte de Britse softwareproducent met een notering in Amsterdam afgelopen weekend bekend. De jaarlijkse terugkerende omzet steeg met 39 procent tot 34,1 miljoen euro. De toegezegde jaarlijks terugkerende omzet was nog 4,5 miljoen euro hoger, op 38,6 miljoen euro. Het bedrijf, met een notering op het Amsterdamse Damrak, maakt software, waaronder websites en programma's voor klantmanagement, voor autodealers en autoproducenten. De jaarlijks terugkerende omzet uit retail steeg met 27 procent tot 26,7 miljoen. De strategie om klanten vast te houden zorgden voor een nettoretentieomzet van 113 procent, aldus MotorK. Het segment Enterprise zag de jaarlijks terugkerende omzet meer dan verdubbelen tot 7,4 miljoen euro. De nettorententieomzet was 129,4 procent. Dit segment is nu goed voor meer dan 22 procent van de jaarlijks terugkerende omzet, tegen 14 procent eind 2022. De facturering via terugkerende servicecontracten steeg met 50 procent tot 30 miljoen euro. Outlook en nieuwe financiering MotorK rekent op een positieve contante EBITDA in 2024 en aanhoudende verdere groei. Het bedrijf is in vergevorderde gesprekken met potentiële investeerders om de liquiditeit te versterken en te voorzien in de behoefte aan contante middelen om winstgevend te worden in 2024. Door middel van een strategische combinatie van financiering met aandelenkapitaal en schuld, wil MotorK een solide financiële positie zeker stellen voor groei in het komende jaar. Bron: ABM Financial News

