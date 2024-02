Beursblik: Amerikaanse banengroei verrast positief Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei is in januari veel sterker gestegen dan verwacht, en dat zorgt dat de Amerikaanse Federal Reserve vermoedelijk nog later de rente voor het eerst zal verlagen. De meevaller schreef analist Philip Marey van Rabobank aan een aantal zaken toe. Volgens Marey is een groot gedeelte te danken aan de herziening van de methodes die worden gehanteerd om tot de cijfers te komen. Daarnaast staat januari sowieso bekend om zijn relatief grote herzieningen. Daardoor bleef het werkloosheidspercentage in januari onveranderd op 3,7 procent. Marey wees ook op de toegenomen looninflatie. Hij verwacht dan ook niet dat de Fed voor juni de rente zal verlagen. De euro/dollar daalde na het banenrapport naar 1,0795. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde juist 15 basispunten hoger, net iets boven de 4 procent. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.