Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Shell

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft vrijdag het koersdoel voor Shell verhoogd van 32,00 naar 33,00 Britse pond met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank naar aanleiding van de kwartaalcijfers van de energiereus gisteren. Volgens Bank of America was de winst hoger dan verwacht, waarbij de analisten opmerkten dat de consensus ook wel erg voorzichtig was. Vooral de gashandel van Shell presteerde sterk. Voor 2024 verlaagde Bank of America de taxaties licht, met 3 procent, maar nog altijd zit de Amerikaanse bank dan 5 procent boven de consensus. Shell is in de ogen van Bank of America een sectorfavoriet. Dat wordt onderstreept door de aanhoudende groei van het dividend en de aandeleninkoop. En dit zorgt er ook voor dat Shell in 2024 volgens de analisten beter zal presteren dan sectorgenoten. Het aandeel Shell noteerde vrijdagmiddag in Amsterdam 0,8 procent lager op 29,44 euro. Bron: ABM Financial News

