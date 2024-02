Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor ING verlaagd van 17,50 naar 16,50 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport naar aanleiding van de cijferrapportage van ING op donderdag. De negatieve koersreactie op de cijfers was volgens Berenberg het gevolg van de bijstelling van de netto rentebaten, en de verwachting van ING dat de kosten zullen oplopen. Op de beleggersdag van ING op 17 juni rekent analist Hugh Moorhead op meer duidelijkheid hierover. ING blijft desondanks een aantrekkelijk aandeel, omdat het gewaardeerd is met een korting van circa 15 procent ten opzichte van sectorgenoten, aldus Moorhead, die ook wees op de kapitaalteruggave, in de vorm van dividenden en het inkopen van eigen aandelen. Wel verlaagde de zakenbank de taxatie voor de winst per aandeel in 2025 met 6 procent. Het aandeel ING sloot donderdag in Amsterdam 6,4 procent lager op 12,34 euro. Bron: ABM Financial News

