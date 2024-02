Berenberg zet OCI op de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het advies voor OCI verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 26,00 naar 38,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de zakenbank.

"Veel middelen, veel opties", aldus de analisten, nadat OCI twee onderdelen voor circa 6,1 miljard dollar verkocht. De analisten schatten de kaspositie op ongeveer 20 euro per aandeel na deze transacties.

Omdat de koers de afgelopen maand rond de 26 euro bleef hangen, vinden de analisten dat het aandeel erg aantrekkelijk. Zeker omdat ammoniakfabriek die momenteel in Texas wordt gebouwd ook nog eens 7,7 euro per aandeel waard is.

De reden dat het aandeel zo goedkoop is, schrijven de analisten toe aan zorgen of de toezichthouder wel akkoord gaat met de verkoop van IFCO. Daarnaast noemen zij het gebrek aan duidelijkheid over de resterende activiteiten.

Berenberg zegt zelf "relaxt" te zijn over het oordeel van de toezichthouders. "We denken dat de toezichthouders de deal zullen goedkeuren", nadat de analisten verschillende andere deals bestudeerden.

Na de desinvesteringen heeft OCI volgens Berenberg circa 4,6 miljard dollar in kas. "We denken dat OCI 800 miljoen dollar aan schulden zal aflossen, en 800 miljoen dollar zal investeren in een tweede productielijn in zijn ammoniakfabriek in Texas."

Het bedrijf kan volgens Berenberg tenslotte 15 euro per aandeel uitkeren aan aandeelhouders in de vorm van een speciaal dividend.

Het aandeel OCI sloot donderdag op 26,50 euro.