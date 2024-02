Zoom schrapt opnieuw banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zoom Video Communications gaat opnieuw banen schrappen. Dit meldde The Wall Street Journal donderdag. Het gaat om een inkrimping van het personeelsbestand met 2 procent. Vorig jaar kondigde Zoom aan dat het ongeveer 1.300 banen zou schrappen, omgerekend ongeveer 15 procent van het personeelsbestand. Het banenverlies zal per divisie plaatsvinden, zei een persoon die bekend is met de zaak tegen The Wall Street Journal. Een woordvoerder van Zoom zei in een reactie tegen de zakenkrant dat het bedrijf regelmatig zijn teams evalueert "om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met onze strategie." Bron: ABM Financial News

