Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Philips

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Philips verhoogd van 15,40 naar 16,00 euro, met handhaving van het verkoopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse zakenbank. Het akkoord dat Philips bereikte met de Amerikaanse toezichthouder FDA over de kwestie met de slaapapneu-apparaten in de VS en een handhaving van de doelen op middellange termijn, noemde UBS positief. Desondanks worden deze punten tenietgedaan door een zwakkere marge bij Diagnosis & Treatment en een aanhoudend negatieve orderinstroom. Ook is UBS er niet over te spreken dat het beloofde herstel vooral in de tweede jaarhelft zal plaatsvinden. Bij het huidige koersdoel noteert het aandeel tegen een korting van circa 50 procent ten opzichte van sectorgenoten. "Dit weerspiegelt de risico's en het toegenomen verschil tussen de aangepaste en gerapporteerde winst en de toenemende voorzieningen die Philips moet nemen.” Het aandeel Philips koerste donderdagmiddag 1,5 procent lager op 19,48 euro. Bron: ABM Financial News

