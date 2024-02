Rentebaten ING doen dit jaar stap terug na sterk 2023

(ABM FN-Dow Jones) Na een zeer sterke groei van de rentebaten in 2023 verwacht ING in 2024 lagere rente-inkomsten, door een lagere marge op spaargeld als gevolg van de verwachte renteverlagingen van de Europese Centrale Bank. Dat meldde de bank donderdag bij de publicatie van de jaarcijfers.

CEO Steven van Rijswijk lichtte deze verwachting voorbeurs kort toe.

De marge op spaargeld was het afgelopen jaar erg hoog, zo'n 120 basispunten. Dit droeg bij aan de toename van de rentebaten met 15 procent, van 13,8 miljard tot bijna 16 miljard euro.

Die marge op spaargeld zal, onder invloed van renteverlagingen door de ECB, in de loop van het jaar 2024 geleidelijk dalen tot zo'n 100 basispunten, wat volgens Van Rijswijk een meer gemiddeld niveau is voor deze inkomstenbron voor de bank. Over het hele jaar gemiddeld zou de marge dus zo'n 10 basispunten dalen wat overeenkomt met 600 miljoen euro aan lagere inkomsten voor ING.

Anderzijds groeit de kredietverlening weer sterk, wat weer extra rentebaten genereert. Zo groeide het hypothekenboek met zo'n 3,3 miljard euro in het vierde kwartaal, tot 333,3 miljard euro. Deze groei vond vooral plaats buiten de grote kernmarkten. Ook bij de zakelijke leningen in België was er groei.

Per saldo ziet ING de rentebaten in 2024 terugzakken van circa 16 miljard euro in 2023 tot ongeveer 15 à 15,5 miljard euro in 2024. "Nog altijd een heel goed niveau en hoger dan in vrijwel alle voorgaande jaren", aldus Van Rijswijk.

Vooruitblikkend zei de bank te streven naar groei van de fee-inkomsten met 5 tot 10 procent in 2024, terwijl de kosten naar verwachting met circa 3 procent zullen toenemen. De kernkapitaalratio zal naar verwachting dalen tot de doelstelling van circa 12,5 procent in 2025, voegde de bank daar nog aan toe. Deze was eind vorig jaar 14,7 procent.

Over een volgend aandeleninkoopprogramma liet ING zich nog niet uit. Daarover volgen gewoonlijk updates na het eerste en na het derde kwartaal, en dat doet ING dit jaar niet anders, zei hij.