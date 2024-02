ING boekt meer winst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het vierde kwartaal van 2023 fors meer winst geboekt, dankzij hogere rentebaten en lage voorzieningen voor oninbare leningen. Dat maakte de bank donderdag voorbeurs bekend. De nettowinst steeg met 43 procent op jaarbasis van 1,09 miljard naar 1,56 miljard euro. De netto rentebaten stegen met 0,4 procent tot 3,88 miljard euro, exclusief de impact van het wegvallen van goedkopere funding van de ECB, de TLTRO. De winst per aandeel steeg van 0,30 naar 0,45 euro. Dit was iets lager dan de 0,48 euro die analisten vooraf gemiddeld verwachtten volgens FactSet. De voorzieningen voor oninbare leningen daalde met 68 procent tot 86 miljoen euro en waren daarmee bijzonder laag. ING stelde een slotdividend voor van 0,756 euro per aandeel waarmee de totale uitkering over 2023 op 7,8 miljard euro komt. Dat bestaat voor 3,8 miljard euro uit dividend en 4 miljard euro aan aandeleninkopen. De bank kreeg er in 2023 bij de retailbank 750.000 primaire klanten bij en heeft er daarvan nu in totaal 15,3 miljoen. Vooral in Duitsland, Spanje en Nederland groeide het aantal klanten. De hypothekenportefeuille groeide met 8 miljard euro in het afgelopen jaar en de spaargelden van klanten met meer dan 18 miljard euro, in een concurrerende markt, stelde ING. Zowel de retailbank als de zakenbank droegen bij aan de winstgroei, stelde CEO Steven van Rijswijk. Vooruitblikkende zei de CEO waakzaam te blijven, gezien de aanhoudende geopolitieke onzekerheden. "We zijn vol vertrouwen dat we een duurzaam rendement op eigen vermogen van 12 procent kunnen blijven leveren." info@abmfn.nl

