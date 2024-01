Beursblik: aandeleninkoop blijft focus bij ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING zal naar verwachting een fors hogere winst boeken in het vierde kwartaal, maar de belangstelling van beleggers gaat vooral uit naar de aandeleninkopen die de bank kan aankondigen donderdag. Analisten rekenen gemiddeld op een winst per aandeel van 0,48 euro, tegen 0,30 euro een jaar eerder, volgens een consensusverwachting van FactSet. De totale inkomsten bedroegen vorig jaar in het vierde kwartaal 4,87 miljard euro, waarvan 3,86 miljard euro aan netto rentebaten. De nettowinst was toen 1,09 miljard euro. Deutsche Bank rekent op een daling van de rentebaten, doordat ING een hogere spaarrentevergoeding betaalde aan klanten. Deze trend van hogere spaarrente en dalende marktrente zal voor meer tegenwind zorgen dit jaar. Deutsche Bank verlaagde zijn winstverwachtingen voor ING vanwege de verwachte renteverlagingen door centrale banken later dit jaar. Ook Morgan Stanley rekent op een daling van de rentebaten voor de banken in de Benelux van gemiddeld 4 procent in het afgelopen kwartaal. Beleggers zullen vooral letten op de uitspraken die ING zal doen over de rentebaten in 2024 en 2025, en de kapitaaldistributie. De Amerikaanse bank voorziet een daling van de netto rentebaten met 1 procent in 2024. Berenberg denkt intussen dat de relatief zwakke koersprestatie van ING een buitenkans biedt. De verliezen op oninbare leningen worden door de markt mogelijk te hoog ingeschat en ook de gunstige mix van spaargelden kunnen meevallende rentebaten in 2025 opleveren, stelden de analisten van Berenberg. Het totale kapitaalrendement dat ING levert, van 17 procent, is volgens Berenberg de hoogste in de markt en 6 procent meer dan het sectorgemiddelde, terwijl het aandeel tegen een korting wordt verhandeld. ING kondigde vorig jaar een nieuw aandeleninkoopprogamma aan ter waarde van 2,5 miljard euro, fors meer dan de 1,5 miljard euro in de voorgaande jaren. Dit zou voor het komende jaar verder kunnen worden verhoogd naar 3,0 miljard euro, blikte analist Johann Scholtz van Morningstar vooruit. De analist heeft het aandeel ING op de lijst met favoriete aandelen staan. ING publiceert de resultaten donderdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

