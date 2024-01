Afsplitsing Sandoz stuwt winst Novartis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novartis heeft het afgelopen kwartaal een fors hogere nettowinst geboekt, nadat de farmaceut een boekwinst realiseerde met de afsplitsing van farmabedrijf Sandoz. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Novartis boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 8,5 miljard dollar, in vergelijking met 1,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst werd met name gestuwd door een boekwinst van 5,9 miljard dollar uit de distributie van Sandoz-aandelen aan Novartis-aandeelhouders, die in oktober werd afgerond. De nettowinst uit voortgezette activiteiten verdubbelde tot 2,64 miljard dollar, terwijl de omzet met 8 procent toenam tot 11,42 miljard dollar. De sterke groei in de verkoop van hartgeneesmiddel Entresto en de psoriasisbehandeling Cosentyx, met elk een kwartaalomzet van ruim 1 miljard dollar, droegen sterk bij aan de omzet. Het operationele kernresultaat steeg 4,8 procent tot 3,82 miljard dollar. Analisten vooraf geraadpleegd door Visible Alpha rekenden op een nettowinst van 3,75 miljard dollar op een omzet van 11,51 miljard dollar. Outlook Novartis rekent voor 2024 op een groei van de omzet van circa 5 procent en een groei van de het operationele kernresultaat met een hoog enkelcijferig percentage, beide tegen constante wisselkoersen. Bron: ABM Financial News

