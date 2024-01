EC doet inspecties bij bandenbouwers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie voert onaangekondigde inspecties uit in de bandensector in de Europese Unie. Dit meldde de mededingingswaakhond van de EU dinsdagmiddag. De inspecties vinden plaats in verschillende lidstaten. In welke lidstaten en bij welke bedrijven, dat meldde de toezichthouder niet. Reden voor de inspecties is dat de commissie zorgen heeft dat de EU-regels op het vlak van mededinging zijn geschonden. "De commissie is bezorgd dat er sprake is geweest van prijsafspraken." Het gaat om de vervangingsmarkt voor banden voor personenauto's, busjes, vrachtwagens en bussen. De inspecties kunnen een opmaat zijn naar een onderzoek. Bron: ABM Financial News

