Delivery Hero verkoopt belang in Deliveroo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft circa 68 miljoen aandelen Deliveroo geplaatst op 1,13 pond per aandeel. Dit maakte de Duitse maaltijdbezorger maandagavond bekend. De aandelen Deliveroo werden geplaatst bij institutionele beleggers. De plaatsing betreft circa 4,5 procent van de uitstaande A-aandelen van Deliveroo. De opbrengst van de verkoop zal door Delivery Hero worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Na de verkoop heeft Delivery Hero geen aandelen Deliveroo meer. Het aandeel Deliveroo sloot maandag op 1,219 pond. Dat betekent dat Delivery Hero de aandelen tegen een korting van circa 7 procent plaatste. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.