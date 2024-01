ING: lastige kwartaalupdate Philips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Philips zijn niet eenvoudig te duiden, maar vielen per saldo tegen. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING maandag. Op vergelijkbare basis, inclusief de Amerikaanse Respironics-activiteiten, was de aangepaste EBITA 5 procent lager dan verwacht. Hesselink wees op “een grote misser” bij de winstgevendheid van de tak Diagnosis & Treatment. Daar stond een betere marge bij Connected Care tegenover. Maar dat was weer te danken aan het buiten beschouwing laten van de verlieslatende Respironics-activiteiten. Positief noemde de analist het herhalen van de outlook door Philips. Dat is nu inclusief het akkoord met de Amerikaanse toezichthouder FDA. Die beoordeelt Hesselink overigens als "erg bestraffend". Philips mag namelijk geen nieuwe beademingsapparaten verkopen in de VS totdat er een definitief akkoord is bereikt. En dat kan jaren duren, waarschuwt de analist. "En dan wordt het erg lastig om de marktpositie terug te veroveren." ING heeft een Houden advies op Philips. Het aandeel daalde maandag met 5,1 procent. Bron: ABM Financial News

