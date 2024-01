Jefferies: weer daling orderinstroom Philips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Philips waren in het vierde kwartaal, mits gecorrigeerd voor een reservering, conform verwachting, maar de orderinstroom viel wel voor het zesde kwartaal op rij terug. Dit stelden analisten van Jefferies maandag in een rapport naar aanleiding van de jaarcijfers van Philips. Afgelopen kwartaal daalden de orders met 3 procent. Een kwartaal eerder was de afname nog 9 procent. De voor 2024 door Philips afgegeven outlook, dat wil zeggen een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 5 procent met een aangepaste EBITA-marge van 11 tot 11,5 procent, is volgens Jefferies conform de analistenconsensus. Die ligt op 4,0 procent omzetgroei en een marge van 11,1 procent. Philips meldde maandag dat het een akkoord heeft bereikt met de Amerikaanse FDA voor de kwestie met de beademings- en slaapapneu-apparaten. Dit akkoord moet nu worden goedgekeurd door een Amerikaanse rechter, waarna Philips meer details zal verstrekken. Dit betekent volgens Jefferies dat Philips geen nieuwe CPAP en BiPAP apparatuur mag verkopen in de VS. De analisten stelden dat er "geen belangrijke verandering" heeft plaatsgevonden in de situatie. Vanwege het akkoord trof Philips een reservering van 363 miljoen euro in het vierde kwartaal. Jefferies zei maandag voorzichtig te blijven en geen heel snel herstel van de resultaten bij Connected Care te verwachten. De analisten noemden de consensus voor het bedrijf daarbij ambitieus. Jefferies heeft een Underperform advies op Philips met een koersdoel van 17,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.