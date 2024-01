Cijfers Philips zwart, maar lager dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het vierde kwartaal van 2023 weer winst geboekt, ondanks een lagere omzet. Dit bleek maandag uit de cijfers van het concern. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 5,1 miljard euro, beduidend minder dan de 5,4 miljard euro een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf op 5,3 miljard euro omzet. Op een vergelijkbare basis daalde de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 1 procent. De analisten mikten juist op een stijging van 2,6 procent. Onder de streep restte een bescheiden nettowinst van 38 miljoen euro. De analisten rekenden op een winst van 331 miljoen euro. In het laatste kwartaal van 2022 boekte Philips nog een verlies van 105 miljoen euro. De aangepaste EBITA kwam in het vierde kwartaal uit op 653 miljoen euro. Volgens de analisten zou dit 672 miljoen euro zijn, tegen 651 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge werd ingeschat op 12,6 procent. Maar dat bleek 12,9 procent. Dat was iets hoger dan de 12,0 procent in het vierde kwartaal van 2022. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met 2,5 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care bijna 1,4 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam uit op 1,1 miljard euro. Personal Health liet een groei zien van 7 procent en Diagnosis & Treatment een plus van 5 procent. Hier ging de consensus uit van respectievelijk 5,1 en 4,5 procent. Bij Connected Care werd een krimp van 11 procent geboekt. Daar rekenden de analisten op een daling van 1,1 procent. Jaarcijfers In heel 2023 boekte Philips een omzet van 18,2 miljard euro, een plus op vergelijkbare basis van 6 procent. In 2022 bedroeg de omzet nog 17,8 miljard euro. De consensus rekende voor 2023 op een omzet van 18,4 miljard euro met een stijging op vergelijkbare basis van 6,8 procent. De aangepaste EBITA bedroeg 1,9 miljard euro met een marge van 10,6 procent. De analisten hadden gerekend op een marge van 10,5 procent. Onder de streep restte afgelopen jaar een verlies van 463 miljoen euro tegen een verlies van 1,6 miljard euro een jaar eerder. De vrije kasstroom kwam afgelopen jaar uit op bijna 1,6 miljard euro en er werd voor 956 miljoen euro aan kostenbesparingen gerealiseerd. Philips stelt een dividend voor van 0,85 euro per aandeel in aandelen. Net als een jaar eerder. Orders en outlook De orderinstroom liep met 9 procent terug in het derde kwartaal, vanwege de hoge groei in de voorgaande jaren. In het vierde kwartaal daalde de orderinstroom nog met 3 procent. Voor 2024 verwacht Philips een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 5 procent met een aangepaste EBITA van 11 tot 11,5 procent. Voor dit jaar voorziet ING een vergelijkbare omzetgroei van 4 procent, waarmee Philips dichter in de buurt komt van de doelstelling op middellange termijn van een groei van 5 procent. ING voorziet voor het lopende jaar bovendien een verbetering van de aangepaste EBITA-marge van 60 basispunten. Analisten van Deutsche Bank blijven negatief over Philips vanwege de hoge risico’s die verbonden zijn aan de problemen met zijn slaapapneuapparaten. Onder meer het risico op individuele schadeclaims en het nog lopende onderzoek van het Amerikaanse Openbaar Ministerie leiden tot terughoudendheid bij Deutsche. CEO Roy Jakobs zei maandag dat het oplossen van deze kwestie belangrijk voor Philips is. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.