Beursblik: PostNL stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in 2023 teleurstellende resultaten geboekt, vanwege tegenvallende pakketvolumes. Dit oordeelde Jefferies vrijdag in een rapport. Analist David Kerstens zag de EBIT bij PostNL over 2023 met 92 miljoen euro 11 procent onder de consensus uitkomen en ook onder de onderzijde van de afgegeven outlook van 100 tot 130 miljoen euro. In augustus werd de outlook nog met 30 miljoen verhoogd door het postbedrijf. De bank wees op lager dan verwachte pakketvolumes, hogere kosten en een ongunstige mix van klant en product. De verkiezingen hadden wel een positieve impact op de briefpostvolumes. De definitieve resultaten van PostNL volgen op 26 februari. Jefferies heeft PostNL op Houden staan met een koersdoel van 1,50 euro. PostNL noteerde vrijdag op een licht lager Damrak 0,8 procent hoger op 1,42 euro. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.