Beursblik: vooruitzichten NSI verbeteren

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor NSI verbeteren. Dit stelde analist Vincent Koppmair van Degroof Petercam donderdag in een rapport. De jaarresultaten van NSI, die vanochtend verschenen, waren volledig in lijn met de verwachtingen van de analist. De afwaardering van de portefeuille van 225 miljoen euro is wel beduidend sterker dan verwacht. "Dit kan evenwel betekenen dat de grootste afwaarderingen nu wel achter de rug zijn." Dit verklaart volgens de analist ook waarom de loan to value steeg tot 33 procent. Het aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen na de verkoop van Laanderpoort noemde Koppmair begrijpelijk, gezien de korting waartegen het aandeel noteert. Deze korting loopt volgens de analist op tot 47 procent op basis van de nieuwe outlook. Dat NSI een concrete outlook afgaf voor 2024, noemde Koppmair een positief signaal. Degroof is zelf terughoudender over de verwachtingen dit jaar, omdat het rekening houdt met een verkoop van 5 procent van de huidige portefeuille. Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op NSI met een koersdoel van 22,00 euro. Bron: ABM Financial News

