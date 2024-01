CEO vertrekt bij SBM Offshore Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO Bruno Chabas van SBM Offshore gaat na twaalf jaar niet op voor een vierde termijn en maakt na de aanstaande jaarvergadering op 12 april plaats voor de huidige operationeel directeur Øivind Tangen. Dat maakte de oliedienstverlener woensdagavond bekend. Na het vertrek van Chabas blijft er een tweekoppig bestuur over met Tangen als CEO en Douglas Wood als CFO. Chabas blijft de rest van 2024 beschikbaar als adviseur. "Het was een enorm privilege om het bedrijf te dienen in de afgelopen 12 jaren", aldus Chabas. Hij zegt een bedrijf achter te laten met een leidende marktpositie en sterke groeivooruitzichten voor de sector. Hij zei ook trots te zijn dat een interne opvolging mogelijk is. Tangen werkt al 21 jaar bij SBM Offshore en is sinds 2022 COO. Bron: ABM Financial News

