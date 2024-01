ING verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor OCI verhoogd van 27,50 naar 32,80 euro met behoud van het koopadvies. Dat stelden de analisten van ING dinsdag in een rapport. Volgens de analisten heeft OCI twee belangrijke stappen gezet in zijn strategische herziening door zijn belang van 50 procent in het bedrijf Fertiglobe en de Amerikaanse kunstmestactiva IFCo, te verkopen tegen een netto opbrengst van in totaal 6,1 miljard dollar, of 27 euro per aandeel. De analisten van ING zijn van mening dat de markt deze twee deals nog niet heeft ingeprijsd, waarschijnlijk als gevolg van de zwakke prestaties van de overgebleven activiteiten. Maar met betere operationele omstandigheden in het verschiet, een afgeslankt bedrijf gericht op de energietransitie en circa 20 euro per aandeel in contanten, zijn de analisten van ING van mening dat een herwaardering op komst is. Zij plaatsten OCI ook op de favorietenlijst voor de Benelux. Het aandeel OCI noteerde dinsdagochtend 1,1 procent hoger op 24,77 euro. Bron: ABM Financial News

