ABN AMRO waardeert Air France-KLM af

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft dinsdag het advies voor Air France-KLM verlaagd van Neutraal naar Onderwogen en het koersdoel ging van 14,00 naar 11,50 euro. Dit bleek uit een rapport, waarin de bank Ryanair als sectorfavoriet naar voren schoof. "We prefereren prijsvechters", aldus de analisten. Routes binnen Europa zullen het volgens de bank beter doen dan lange afstanden, omdat de capaciteit hier zal teruglopen. Daar kunnen prijsvechters meer van profiteren. De capaciteit in Europese vluchten zal in 2024 10 tot 15 procent lager liggen dan in 2019, verwacht ABN AMRO. En bij lange afstanden zal de capaciteit alleen maar stijgen. Net als Air France-KLM kregen IAG en Lufthansa een 'downgrade', maar hier gingen de adviezen van Outperform naar Neutraal. Bron: ABM Financial News

